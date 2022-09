Trickbetrug und vorgetäuschte Entführung

Am Freitag, 02.09.2022 kamen zur Mittagszeit ein 39-Jähriger und ein 38-Jähriger Mitarbeiter einer Hochschule in München zur Polizeiinspektion 29 (Forstenried), um dort das Verschwinden einer 22-jährigen chinesischen Staatsangehörigen, welche an der Hochschule studiert, anzuzeigen. Diese war zuletzt vor etwa zehn Tagen gesehen worden und hätte einer Mitbewohnerin erzählt, dass sie kurzfristig verreisen werde. Nun hatten sich die in China lebenden Eltern der 22-Jährigen bei der Hochschule gemeldet und mitgeteilt, dass gefordert wird, dass sie eine sechsstellige Summe an Euro zahlen sollten, wenn sie ihre Tochter lebendig wiedersehen wollten. Das Ganze sei über einen Messenger-Dienst gelaufen.

Die Ermittlungen wurden hier nun vom zuständigen Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen. Sofort durchgeführte ermittlungstaktische Maßnahmen ergaben, dass sich das mutmaßliche Opfer in einem Hotel im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs aufhalten würde. Hier wurde nun ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hinzugezogen. Die 22-Jährige wurde durch diese letztendlich im Verlauf des Abends in einem dortigen Hotelzimmer allein angetroffen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich, dass sie Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden war. Dabei werden ausländische Studenten von angeblichen Behördenmitarbeiter aus ihrem Heimatland kontaktiert und es werden ihnen verschiedene Verwicklungen in Straftaten zur Last gelegt (wie z. B. der Beteiligung an Geldwäsche oder an einen Betrug). Um einer weiteren Strafverfolgung zu entgehen bzw. diesen Verdacht zu entkräften, werden hohe Geldbeträge verlangt. Wenn das betroffene Opfer selbst nicht genügend Geld aufbringen kann, wird von ihm gefordert, seinen Angehörigen in seinem Heimatland beispielsweise eine Entführung vorzutäuschen, um noch mehr Geld zu erhalten.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Die Tipps Ihrer Münchner Polizei: