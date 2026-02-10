Trickdiebstähle durch falsche Teppichverkäufer

Am Montag, 09.02.2026, gegen 13:30 Uhr, klingelte ein angeblicher Teppichverkäufer an der Wohnung eines über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München.

Während des „Verkaufsgespräches“ betrat der bislang unbekannte Täter die Wohnung des über 80-Jährigen und ging durch mehrere Räume. Als der über 80-Jährige den Teppichverkäufer aufforderte, die Wohnung zu verlassen, kam er dieser Aufforderung nach.

Kurze Zeit später bemerkte der Senior, dass eine Schmuckschatulle entwendet worden war. In der Schatulle befand sich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 60 Jahre, 170 cm groß, grau melierte Haare; dreiviertellanger dunkelblauer Mantel, Stoffhose.



Fall 2: Maxvorstadt

Am Montag, 09.02.2026, gegen 17:40 Uhr, klingelte ein angeblicher Teppichverkäufer an der Wohnung einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München.

Unter dem Vorwand, neben dem Teppichverkauf auch ein Geschenk für die über 80-Jährige übergeben zu wollen, ließ die über 80-Jährige den Täter in ihre Wohnung.

In der Wohnung gab der Täter an, dass alle Teppiche in der Wohnung von Motten befallen seien, und reinigte die Teppiche mit einem mitgebrachten Spray. In einem unbeobachteten Moment entwendete er dabei ein Schmuckkästchen mit mehreren Schmuckstücken im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

Im Anschluss verließ der Täter die Wohnung in unbekannte Richtung. Als die über 80-Jährige den Diebstahl bemerkte, informierte sie die Polizei.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 40 Jahre, circa 160 cm groß, kräftig/dick, schwarze Haare, sprach hochdeutsch.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 55 die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich der Kestermannstraße, Robert-Koch-Straße und Nördliche Münchner Straße (Grünwald) und im Bereich der Isabellastraße, Georgenstraße, Neureutherstraße und Tengstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei

Die Münchner Polizei rät dazu insbesondere bei Haustürgeschäften grundsätzlich misstrauisch zu sein.

Übergeben Sie keine Wertgegenstände ohne unmittelbare angemessene Gegenleistung und verlassen Sie sich nicht auf mündliche Abmachungen oder Zusagen.

Im Verdachtsfall verständigen Sie gleich den Polizeinotruf unter der 110.