Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Feldmoching

Am Mittwoch, 22.04.2026, gegen 14:10 Uhr, befand sich eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München auf dem Weg nach Hause, als sie von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen wurde. Sie erzählten, dass sie die Rauchmelder der Seniorin prüfen müssten. Dazu begleiteten sie die über 80-Jährige in ihre Wohnung.

Während die über 80-Jährige abgelenkt wurde, konnte sich einer der Täter unbeobachtet in der Wohnung aufhalten. Anschließend verließen beide Täter wieder die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung. Wenig später stellte die Seniorin fest, dass ihr Geld (in Höhe eines dreistelligen Betrags) aus der Wohnung fehlte. Sie informierte umgehend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung ergab bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 55.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, ca. 170 cm groß, sprach hochdeutsch, trug eine Jacke mit orangefarbenen Streifen

Täter 2:

männlich, ca. 170 cm groß, sprach hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lassallestraße, Toni-Pfülf-Straße, Gustav-Schliefer-Straße, Franz-Fackler-Straße und Max-Wönner-Straße, (Feldmoching)

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.