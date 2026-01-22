Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Giesing

Am Mittwoch, 21.01.2025, gegen 15:30 Uhr, kam eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München vom Einkaufen zurück zu ihrer Wohnung. Noch vor Betreten der Eingangstüre wurde die über 80-Jährige von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Beide gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und gaben an, die Rauchwarnmelder überprüfen zu müssen. Unter diesem Vorwand gewährte die über 80-Jährige den zwei Personen Zutritt zu ihrer Wohnung. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Im Anschluss daran verließen sie das Objekt in unbekannte Richtung.

Als die über 80-Jährige den Diebstahl bemerkte, verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich, ca. 45 Jahre, schlank, schwarze kurze Haare, osteuropäischer Typ, sprach akzentfrei Deutsch, trug eine gelbe Warnweste

Täter 2:

männlich, ca. 50 Jahre, kräftig, lichtes Haar, osteuropäischer Typ, sprach akzentfrei Deutsch, trug ebenfalls eine gelbe Warnweste

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tegernseer Landstraße, Perlacher Straße, Wirtstraße (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

Bei einem Verdacht auf eine Straftat sofort den Polizeinotruf 110 verständigen.