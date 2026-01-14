Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Gräfelfing

Am Dienstag, 13.01.2026, gegen 14:15 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür eines Einfamilienhauses einer 70-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er gab sich als Installateur aus und informierte die Bewohnerin über einen vermeintlichen Wasserrohrbruch. Um dies zu überprüfen, ließ die 70-Jährige den unbekannten Täter in ihr Anwesen.

Während sie sich zusammen im Badezimmer befanden, klingelte ein weiterer unbekannter Täter ebenfalls an der Haustür, woraufhin der erste Täter die Tür öffnete und so der zweite Täter ebenfalls ins Anwesen gelangte. Im Anschluss entwendete der zweite Täter Schmuck in Höhe eines fünfstelligen Betrages und beide Täter verließen das Haus in unbekannte Richtung.

Nachdem die 70-Jährige das Fehlen ihrer Schmuckgegenstände bemerkte, informierte sie über den Notruf die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung und Ergreifung der Täter.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 55 übernommen.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 170 cm, kräftige Statur, nordeuropäisches Aussehen, rundes Gesicht, kurze Haare.

Vom zweiten Täter kann keine Beschreibung abgegeben werden.