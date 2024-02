Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Grünwald

Am Donnerstag, 22.02.2024, gegen 12:15 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Mann am Anwesen einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München vorstellig und gab sich als Mitarbeiter einer Sanitärfirma aus. Unter dem Vorwand, er müsse den Wasserdruck im Haus überprüfen, ließ sie ihn herein.

Während der Täter die über 80-Jährige sowie den ebenfalls anwesenden ebenfalls über 80-jährigen Ehemann ablenkte, betrat unbemerkt ein zweiter Täter das Anwesen. Dieser entwendete aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Tatzeitraum sah zufällig eine Nachbarin zwei Männer das Haus der Senioren verlassen.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, südeuropäische Erscheinung; olivfarbene Arbeitshose mit roten Nähten, schwarze Fließjacke, dunkle Schuhe

Täter 2:

Männlich, Alter unbekannt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, dunkler Vollbart, südeuropäische Erscheinung; schwarze Wollmütze, dunkle Hose, schwarze Handschuhe, schwarze Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Südliche Münchner Straße, Ludwig-Thoma-Straße und Forstweg (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.