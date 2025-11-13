Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Ismaning

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 13:30 Uhr, befand sich eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis München in ihrem Wohnanwesen.

Sie bemerkte eine männliche Person und öffnete dieser die Tür. Der Mann gab an, dass es Beschädigungen am Dach gab und bot ihr an, sich das anzuschauen. Daher ließ sie den Unbekannten in ihren Garten.

Er ging mit ihr ins Dachgeschoss. Kurz darauf bemerkte die über 80-Jährige, dass sich eine weitere Person im Erdgeschoss befand. Sie ging zu der Person und wurde in ein Gespräch verwickelt.

Kurz danach verließen beide Personen das Haus und entfernten in unbekannte Richtung.

Mit zeitlichem Verzug kontrollierte die über 80-Jährige die Räume und musste feststellen, dass diverse Schmuckstücke entwendet worden waren. Daraufhin verständigte sie den Notruf.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm, nordeuropäisches Aussehen, helle Haare, braune Augen, sprach deutsch mit fränkischem Einschlag; braune T-Shirt, braune Cargo-Hose

Täter 2:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 175cm, runder Kopf, untersetzte Statur, nordeuropäisches Aussehen, schütteres graues Haar, sprach hochdeutsch; schwarzes T-Shirt und schwarze Cargo-Hose mit weißen Reißverschlüssen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Moarstraße, Emmeramstraße und Korbinianstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Dachdecker, Heizungsmonteure, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass entsprechende Schäden vorliegen. Ferner empfiehlt es sich, zuerst bei der Hausverwaltung oder dem Hausmeister nachzufragen sowie Angehörige überprüfen zu lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.