Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Obergiesing

Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 13:30 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter bei einem über 80-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Die Täter gaben sich als Handwerker aus und erklärten, dass sie Wasserleitungen in der Wohnung des über 80-Jährigen überprüfen müssten.

Nachdem der über 80-Jährige die beiden Täter in seine Wohnung gelassen hatte, lenkte einer der beiden den Senior gezielt ab, während der andere ein Kuvert mit Bargeld im dreistelligen Bereich entwendete.

Anschließend verabschiedeten sich die beiden Täter und entfernten sich in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte der über 80-Jährige, dass das Kuvert mit dem Bargeld fehlt und verständigte den Polizeinotruf 110.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, dunkles, schütteres Haar, dunkle Augen; bekleidet mit einem braunen Oberteil und Jeans, sprach akzentfreies Deutsch

Täter 2:

Männlich, bekleidet mit einem dunklen Oberteil und Jeans, sprach akzentfreies Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untersbergstraße, Weißenseestraße und Deisenhofener Straße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.