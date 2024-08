Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte – Lerchenau

Am Montag, 12.08.2024, gegen 11:45 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Männer, welche sich als Polizeibeamte ausgaben, bei einer über 80-jährigen Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die vermeintlichen Polizeibeamten gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einer Festnahme von Einbrechern kam, welche auch in die Wohnung der über 80-Jährigen einbrechen wollten. Aus diesem Grund müssen sie jetzt die Wertgegenstände der Frau begutachten und zur Überprüfung sicherstellen. Deswegen übergab die 80-Jährige den Tätern einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide Täter waren männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, muskulös, kurze dunkle Haare, westeuropäisches Aussehen; sie trugen ein gelbes T-Shirt, blaue Jeans und Handschuhe. Beide Männer sprachen Hochdeutsch mit dunkler Stimme.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gustav-Schiefer-Straße, Niederalteicher Straße und Reinachstraße (Lerchenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.