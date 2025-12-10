Trickdiebstahl durch falschen Handwerker in Feldmoching

Am Montag, 08.12.2025, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus eines über 90-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und erzählte dem über 90-Jährigen, dass er aufgrund eines Wasserrohrbruches die Wasserleitung in der Wohnung überprüfen müsste.

Der über 90-Jährige gewährte dem bislang unbekannten Täter gutgläubig Zutritt zu seiner Wohnung und begab sich mit ihm gemeinsam in das Badezimmer. Der Täter wies den über 90-Jährigen an, im Badezimmer zu warten, bis er wiederkomme.

In dieser Zeit durchsuchte der vermeintliche Handwerker die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld und Wertgegenstände in Höhe eines dreistelligen Betrages. Unter Mitnahme der Tatbeute flüchtete der unbekannte Täter im Anschluss aus der Wohnung.

Wenige Zeit später bemerkte der Senior das Fehlen der Wertgegenstände und verständigte den Polizeinotruf.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Riemerschmidstraße, Rainfarnstraße und Weitlstraße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.