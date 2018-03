Trickdiebstahl durch falschen Handwerker in Moosach

München, 23.03.2018. Am Dienstag, 20.03.2018, um 13.45 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 81-jährigen Rentnerin in der Andernacher Straße. Vor der Tür stand ein Mann, welcher behauptete von den Stadtwerken zu sein. Er müsse dringend in den Keller, da dort ein Rohr geplatzt sei und sehr viel Wasser ausläuft. Die Rentnerin sollte deshalb ins Badezimmer gehen und dort die Wasserhähne aufdrehen. Die Seniorin folgte der Anweisung. Während sie das tat, hörte sie den angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke mit jemanden sprechen. Er kam ins Bad und sagte, dass sie noch mehr Wasser aufdrehen müsste, da es noch schlimmer geworden sei.

Als die Frau aus dem Bad rausgehen wollte, sagte der Mann, dass sie dort beim Wasser bleiben müsste. Daraufhin schubste sie den Mann jedoch beiseite und forderte ihn auf, sofort zu gehen. Daraufhin erwiderte er mehrmals „Keine Gewalt, keine Gewalt“ und ging dann.

Als sie ins Schlafzimmer ging, stellte sie fest, dass aus mehreren Schatullen im Nachttischkästchen drei Perlenketten und vier Goldringe fehlten. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, trug eine Brille mit dunklem Gestell, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit einer dunklen Jacke (schwarz, grau oder dunkelblau).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Andernacher Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei und die Stadtwerke München (SWM) warnen dringend davor, fremde Personen in die Wohnung einzulassen. SWM Mitarbeiter haben immer einen Dienstausweis (großteils mit Foto) dabei. Auch Mitarbeiter von Fremdfirmen, die z.B. für die SWM ablesen, können immer eine Bestätigung der SWM vorweisen. Darüber hinaus beraten die SWM nicht ungewollt an der Haustür. Wer sich nicht sicher ist: Lassen Sie den Besucher nicht ins Haus oder in die Wohnung, sondern bitten Sie ihn, kurz vor der Tür zu warten.

Unter der Telefonnummer 089 / 23616110 kann man sich bei den SWM erkundigen, ob die Person tatsächlich für die Stadtwerke München tätig ist.

Bei einem Verdacht auf eine Straftat sofort den Polizeinotruf 110 verständigen.