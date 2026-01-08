Trickdiebstahl durch falschen Handwerker in Neuhausen

Am Mittwoch, 07.01.2026, gegen 12:30 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustüre eines Mehrfamilienhauses einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Der Täter gab sich gegenüber der über 80-Jährigen als Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, das Wasser überprüfen zu müssen, Zugang zu ihrer Wohnung.

Während die über 80-Jährige abgelenkt war, entwendete der unbekannte Täter Schmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die über 80-Jährige bemerkte im Nachgang den Diebstahl und verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 180cm, kräftige Statur, norddeutscher Typ, helles, lichtes Haar, sprach hochdeutsch mit leichtem bayerischen Akzent

Zeugenaufruf:

Wem sind am Mittwoch, 08.01.2026, gegen 12:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Donnersbergerstraße sowie Schlörstraße (Neuhausen) bzw. in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.