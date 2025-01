Trickdiebstahl durch falschen Handwerker in Pasing – Zeugenaufruf

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 14:30 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnanschrift einer über 80-jährigen Seniorin mit Wohnsitz in München und gab sich als Handwerker aus. Er gab ihr gegenüber an, dass er Reparaturarbeiten aufgrund eines Wasserschadens in ihrer Küche vornehmen müsse und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt zur Wohnung.

Als er sich mit der Seniorin in der Küche befand, konnte sich ein weiterer, ebenfalls unbekannter Täter, Zutritt zur Wohnung verschaffen. Dieser konnte unbemerkt Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einer Geldbörse entwenden. Kurz darauf verließen beide Täter die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Erst nachdem beide Täter die Wohnung verlassen hatten, fiel der Seniorin der Diebstahl auf, woraufhin sie den Notruf 110 der Polizei verständigte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine neuen Hinweise auf die Täter.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei am Tatort durchgefühlt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, südländisches Aussehen, kräftige Figur, dunkle Haare, sprach Deutsch

Täter 2:

Zum zweiten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Planegger Straße, Blumenauer Straße und Weinbergstraße Wahrnehmungen gemacht, welche im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.