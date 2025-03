Trickdiebstahl durch falschen Handwerker in Pasing

Am Donnerstag, 13.03.2025, gegen 11:15 Uhr, kam eine über 80-jährige Münchnerin nach dem Einkaufen nach Hause. Am Gartentor ist sie von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen worden. Dieser gab an, als Bauleiter einer Baustelle in der Nachbarschaft tätig zu sein. Angeblich war es durch die Bauarbeiten zu einem Schaden am Hausdach der Münchnerin gekommen. Aus diesem Grund wollte er jetzt mit der über 80-Jährigen den dadurch entstandenen Schaden überprüfen. Die über 80-Jährige begab sich deshalb mit dem Täter gemeinsam ins Anwesen. Dort verwickelte der Täter die Münchnerin in ein längeres Gespräch.

Einige Stunden, nachdem der Täter das Anwesen wieder verlassen hatte, stellte die über 80-Jährige fest, dass ein Zimmer durchwühlt und ein Schmuckkästchen entwendet worden war.

Vermutlich hatte sich während des Gespräches unbemerkt ein zweiter Täter ins Haus geschlichen und das Schmuckkästchen entwendet. Der dadurch entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 55.

Der eine Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre, ca. 1,80 m, schlank, sprach hochdeutsch; dunkle, kurze Haare, Brille; gehobene dunkle Arbeitskleidung mit dunkler Hose

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Menzinger Straße, Fasanenstraße, Freseniusstraße (Pasing) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.