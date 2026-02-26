Trickdiebstahl durch falschen Handwerker in Untermenzing

Am Montag, 23.02.2026, gegen 15:30 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstüre einer über 80-Jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Der Täter gab sich als Handwerker aus und gab an, die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu wollen.

Unter diesem Vorwand ließ ihn die über 80-Jährige in ihre Wohnung. Im Bad wurde die Seniorin aufgefordert, den Wasserhahn im Bad aufzudrehen und die Situation dabei zu beobachten.Währenddessen begab sich ein weiterer Täter unbemerkt in die Wohnung und durchsuchte die anderen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.Im Anschluss entfernte er sich mit aufgefundenem Schmuck in Höhe eines vierstelligen Betrages in unbekannte Richtung.Nach etwa einer halben Stunde verließ auch der vermeintliche Handwerker die Wohnung der über 80-Jährigen.

Am Dienstag, 24.02.26, bemerkte ein Familienangehöriger der Seniorin das Fehlen von mehreren Wertgegenständen und informierte deshalb den Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter 1 (Handwerker) wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, 160-170 cm groß, Hochdeutsch, kein Bart, keine Brille, blaue Arbeitskleidung

Vom 2. Täter kann keine Beschreibung abgegeben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Korbinian-Beer-Straße, Manzostraße und Herbert-Schober-Straße (Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.