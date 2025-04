Trickdiebstahl durch falschen Mitarbeiter einer Mobilfunkfirma in Schwabing

Am Montag, 14.04.2025, gegen 14:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnanschrift einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Mitarbeiter einer Mobilfunkfirma aus. Daher gewährte ihm die Seniorin Eintritt in ihre Wohnung, wo er dann plötzlich die Heizkörper kontrollieren wollte.

Er ließ die über 80-Jährige dann noch die Wasserhähne in verschiedenen Räumen auf- und zudrehen. Dadurch hatte die ältere Dame den angeblichen Mitarbeiter nicht durchgehend im Blick. Der Frau fiel dann auf, dass er eine Schmuckschatulle unter seinen Unterlagen bei sich trug. Als sie ihn daraufhin ansprach äußerte er, dass diese ihm gehöre. Dann forderte er noch Bargeld für die Überprüfung und es kam noch zu Wechselgeschäften. Anschließend verließ er die Wohnung.

Die über 80-Jährige stellte dann fest, dass ihre Schmuckschatulle entwendet worden war, und dass ihr letztendlich hundert Euro fehlten. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine neuen Hinweise auf die Täter. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, grau-melierte Haare, westeuropäische Erscheinung, ohne Bart und Brille; beiges Hemd, blaue Jeans; trug ein Klemmbrett mit sich und trug helle Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Winzererstraße, Hildeboldstraße, Saarstraße und Clemensstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.