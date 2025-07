Trickdiebstahl durch falsches Pflegepersonal in Schwabing

m Sonntag, 29.06.2025, gegen 20:00 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Wohnung einer über 80-Jährigen und gaben an, als Pflegedienstmitarbeiter die Medikamente der Seniorin überprüfen zu wollen. Daher gewährte sie den beiden Personen den Eintritt in die Wohnung.

Als die Seniorin die beiden Personen verabschiedete und ins Schlafzimmer ging, bemerkte sie, dass Schmuck und Bargeld aus ihrer Wohnung fehlten (im Wert von mehreren hundert Euro).

Durch die Hilferufe der Seniorin wurde eine Zeugin auf die Situation aufmerksam und verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine neuen Hinweise auf die Täter. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können wir folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm, schlank

Täter 2:

ca. 170 cm, schlank

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ungererstraße, Virchowstraße, Dreschstraße sowie Wiltrudenstraße (Schwabing) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Aufgrund des geschilderten Falles warnt die Kriminalpolizei insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliches Pflegepersonal oder sonst unbekannte Personen in die Wohnung zulassen. Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!