Trickdiebstahl durch vermeintlichen Schmuckankäufer in Bogenhausen

Bereits am Donnerstag, 23.03.2023, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab an, Schmuck anzukaufen. Die Seniorin ließ den Mann daraufhin in ihr Haus und präsentierte ihm ein Schmuckkästchen. Daraus suchte sich der angebliche Schmuckankäufer diverse Schmuckstücke aus und bezahlte dafür 100 Euro. Daraufhin verließ er das Haus wieder.

Am nächsten Tag, Freitag, 24.03.2023, kam der unbekannte Mann mit einem zweiten Mann wieder und bat die Frau darum weiteren Schmuck ankaufen zu können. Die Seniorin ließ auch in diesem Fall die beiden wieder in ihr Haus und zeigte weitere Schmuckkästchen.

Während einer der beiden diese begutachtete, ging der zweite direkt in das Wohnzimmer, öffnete dort einen Schrank und entwendet zwei Ringe aus diesem. Daraufhin bat die über 80-Jährige die beiden Männer wieder zu gehen. Die beiden gaben an, am nächsten Tag nochmals kommen zu wollen, um weiteren Schmuck zu kaufen.

Nachdem dies nicht geschah, informierte die Seniorin den Polizeinotruf.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) übernommen. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 45 Jahre alt, 175 cm groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, südeuropäischer Typ, nackenlange Haare, weiß bemalte Hände; er trug einen weißen Maler-Overall

Täter 2:

Männlich, 25 Jahre alt, osteuropäischer Typ, kurze Haare; mittelbraunes Polohemd, blaue Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Englschalkinger Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.