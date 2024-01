Trickdiebstahl in Deisenhofen – Rentnerin in ihrer Wohnung beklaut

Am Mittwoch, 03.01.2024, klingelten gegen 13:00 Uhr zwei unbekannte Männer an der Eingangstüre eines Wohnhauses einer über 80-Jährigen und baten sie um etwas zu trinken. Als die Rentnerin ein Glas Wasser holte, folgte ihr einer der Männer in die Küche, während der andere im Flur wartete. Nachdem er ausgetrunken hatte, verließen beide das Wohnanwesen in Richtung Tölzer Straße.

Im Nachgang stellte die über 80-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse fest, die sich in ihrer im Flur abgelegten Handtasche befunden hatte. In der Geldbörse befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld, sowie persönliche Dokumente. Die Rentnerin verständigte die Polizei über den Notruf 110 nachdem sie den Diebstahl festgestellt hatte.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 55 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, sprach gebrochen Deutsch, indisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem olivgrünen Parka

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, dick, sprach gebrochen Deutsch, indisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem schwarzen Parka mit Kapuze

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hinteres Gleißental, Bergstraße, Tölzer Straße, Josefstraße (Deisenhofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.