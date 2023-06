Trickdiebstahl in der Altstadt

Am Donnerstag, 01.06.2023, gegen 22:15 Uhr, befand sich ein 65-Jähriger mit Wohnsitz

in München zusammen mit seiner Ehefrau am U-Bahnhof Odeonsplatz und bestieg eine

U-Bahn in Richtung Arabellapark. Hier hat ein unbekannter Mann seine Hand gehoben

und durch eine konkludente Geste den 65-Jährigen aufgefordert, in diese einzuschlagen.

Da der 65-Jährige von einem Spaß ausging, ging er darauf ein.

Nach dem Einschlagen suchte der unbekannte Mann Körperkontakt zu dem 65-Jährigen

und zog diesen an sich heran. Da hierbei keine Gewalt angewendet wurde, ging der 65-

Jährige weiterhin von einem Spaß aus.

Tatsächlich nutzte der unbekannte Mann den unerbetenen Körperkontakt als gezielte

Ablenkung, um die hochwertige Armbanduhr des 65-Jährigen zu entwenden. Der Täter

ging dabei so geschickt vor, dass der 65-Jährige das Fehlen seiner Armbanduhr erst

wahrnahm, als die Türen der U-Bahn bereits geschlossen waren. Der unbekannte Täter

konnte noch vor Abfahrt der U-Bahn diese mit der Armbanduhr verlassen und flüchtete

zum Ausgang des U-Bahnhofes.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, athletische Figur, schwarze wellige kurze

Haare, Drei-Tage-Bart, schwarz-braune Augen, sprach Deutsch mit ausländischem

Akzent; dunkelgraue Jogging- oder Stoffhose, dunkle leichte Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Odeonsplatz, Gleisbereich

U3/U6, oder in der U-Bahn Richtung Arabellapark Wahrnehmungen gemacht, die im

Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.