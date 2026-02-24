Trickdiebstahl in Feldmoching

Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 14:30 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Wohnungstür einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Die unbekannten Täter gaben sich als Bekannte ihres bereits verstorbenen Ehemannes aus. Während ein Täter die Seniorin ablenkte, begab sich der zweite bislang unbekannte Täter, unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, in die Wohnung der Seniorin. Hier durchsuchte er unbemerkt die Wohnung. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Wenig später bemerkte die Seniorin, dass ihr Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Bereichs entwendet worden war, woraufhin sie den Polizeinotruf 110 verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keine neuen Erkenntnisse.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 195 cm groß, 40 Jahre alt, kräftig, Hochdeutsch, 110 kg, west-/nordeuropäische Erscheinung

Täter 2:

Männlich, 180 cm groß, 35 Jahre alt, sprach gebrochen Deutsch, 80 kg, osteuropäisch/slawische Erscheinung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pappelallee und Blausternweg (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.