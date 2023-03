Trickdiebstahl in Juweliergeschäft

Am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 16:40 Uhr befand sich ein Mitarbeiter eines Juweliergeschäfts in dem Geschäft in der Altstadt. Eine unbekannte männliche Person betrat zu dem Zeitpunkt das Geschäft und ließ sich verschiedene Schmuckstücke zeigen. Der unbekannte Mann bekundete Interesse an einigen der vorgezeigten Waren und bat den Mitarbeiter, diese zu verpacken. Hierfür verließ dieser kurzzeitig den Verkaufsraum.

Nach ersten Erkenntnissen öffnete der Unbekannte in der Zeit die Vitrinen zum Schaufenster und entwendete daraus mehrere Schmuckstücke. Als der Mitarbeiter zurückkehrte und den Diebstahl bemerkte, flüchtete der unbekannte Täter in Richtung des Promenadeplatzes.

Der Mitarbeiter informierte im Anschluss die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) des Polizeipräsidiums München.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm, ca. 35 Jahre alt, kurze glatte Haare, hellbeige Windjacke, dunkles Sakko, Hemd, braune Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lenbachplatz, Pacellistraße, Promenadeplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.