Trickdiebstahl in Neuperlach

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 11:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zur Wohnung einer über 80-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus. Sie gaben sich ihr gegenüber als Telekommitarbeiter aus und behaupteten, Kabel in der Wohnung reparieren zu müssen.

Im Laufe des Gesprächs mit den zwei unbekannten Tätern befand sich plötzlich ein dritter, bislang unbekannter Täter in der Wohnung. Dieser wiederum gab sich als Polizist aus und behauptete, er müsste die beiden anderen unbekannten Täter kontrollieren. Wie der vermeintliche Polizist in die Wohnung gelangte, ist bislang nicht geklärt.

Nachdem alle drei Täter die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die über 80-Jährige, dass Bargeld aus ihrem Geldbeutel fehlte. Kurze Zeit später vertraute sie sich einer Nachbarin an, welche wiederum die Polizei verständigte.

Die über 80-Jährige geht davon aus, dass sie bereits am Vortag zur Tat durch einen vermeintlich falschen Paketboten ausgekundschaftet wurde.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 55 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1 (Telekommitarbeiter): männlich, 30-40 Jahre, ca. 170 cm, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkelblonde Haare; weißer Telekomausweis, sprach hochdeutsch

Täter 2 (Telekommitarbeiter): männlich, ca. 30 Jahre, braune Bekleidung, sprach hochdeutsch

Täter 3 (Polizist): männlich, ca. 40 Jahre, ca. 180 cm, normale Statur, blonde Haare, zivile Kleidung, Polizeiausweis (weiß mit schwarzer Schrift und Mustern verziert)

Täter 4 (Paketbote): männlich, 40-50 Jahre, ca. 170 cm, kräftige Statur, zivile Kleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Quiddestraße, Heinrich-Wieland-Straße und Karl-Marx-Ring Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten von falschen Telekommitarbeitern in Kombination mit falschen Polizei- oder Kriminalbeamten.

Es wird dringend davor gewarnt, angebliche Telekommunikationsmitarbeiter oder ähnliche Personen in die Wohnung zu lassen. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder Ihrem Anbieter Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Die falschen Polizeibeamten verwenden hierbei teilweise die Masche, den angeblichen Telekommunikationsmitarbeiter unmittelbar nach Eintreten als Trickdieb noch in der Wohnung zu verhaften. Dabei und in der Folge kommt es zu einer Absuche der Wohnung nach Geld und Wertsachen.

Vergewissern Sie sich bei geringsten Zweifeln durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen!

Denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Wichtige Tipps gegen diesen Trickdiebstahl: