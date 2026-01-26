Trickdiebstahl in Obergiesing

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 16:30 Uhr, klingelten zwei unbekannte Täter an der Wohnung eines über 80-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie gaben sich als Kaufinteressenten einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aus. Sie baten den über 80-Jährigen um einen Stift und Zettel und begaben sich daraufhin zusammen in dessen Wohnung.

Des Weiteren fragten sie nach, ob sie Geld für den Wohnungsankauf kurzzeitig bei dem Senior im Tresor lagern könnten. Der eine Täter lenkte den Senior im Wohnzimmer ab, während der zweite unbekannte Täter den Tresor samt Inhalt entwendete. Anschließend verließen beide die Wohnung und flüchteten mit einem schwarzen SUV in Richtung Fockensteinstraße.

Im Tresor befand sich u.a. Bargeld und Schmuck, sowie eine legale besessene Schusswaffe (ohne Munition) im Gesamtwert eines unteren fünfstelligen Eurobetrag.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 55 geführt.

Die zwei unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 40-45 Jahre, ca. 170 cm, schlank, türkisches Aussehen, graue Haare, grauer Bart, sprach deutsch mit ausländischem Akzent; dunkle Lederjacke,

Täter 2:

Männlich, 40-45 Jahre, ca. 170 cm, schlank, türkisches Aussehen, schwarze Haare, sprach deutsch mit ausländischem Akzent; dunkle Lederjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bayrischzeller Straße, Fischbachauer Straße, Fockensteinstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.