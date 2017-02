Trickdiebstahl in Obergiesing

München, 05.02.2017. Ein Rentnerpaar aus Obergiesing gab kürzlich in einer Zeitung ein Inserat auf, bei dem sie Ihre Wohnzimmermöbel zum Verkauf anboten. Am Nachmittag des 29.01.2017 meldete sich telefonisch ein Mann und gab an, dass er am 30.01.2017 gegen Mittag vorbei kommen würde, um sich die Möbel anzusehen. Am nächsten Tag klingelte dann auch kurz vor 12 Uhr ein Mann an der Wohnungstür des Rentnerehepaares. Er wurde in die Wohnung eingelassen und teilte mit, dass er die Wohnungsmöbel kaufen wolle.

Weiterhin fragte er noch nach Schmuck, Gold, militärischen Gegenständen und Geschirr. Auch hier wurde ihm einiges von dem Ehepaar gezeigt, und er entschied sich zu den Möbeln einen Säbel und einigen Schmuck zu kaufen. Insgesamt wollte er dafür 8.600 Euro bezahlen. Er zählte das Geld vor dem Ehepaar ab, steckte es in ein Kuvert und klebte dieses zu. Danach ging er aus der Wohnung, um nach einen Besteckkoffer als Geschenk für das Ehepaar zu holen. Diesen überreichte er den beiden dann kurz darauf.

Der unbekannte Mann nahm nun den Säbel, den Schmuck und das Geldkuvert an sich. Er gab an, sich mit seinem Geschäftspartner, der unten warten würde, wegen des Möbeltransports besprechen zu müssen und verließ die Wohnung. Als er nach ca. 15 Minuten nicht zurückkam, schöpfte das Ehepaar Verdacht. Sie schauten daraufhin nach unten. Von dem Mann war aber weit und breit nichts mehr zu sehen.

Bei dem als Geschenk überreichten Besteckkoffer handelte es sich übrigens auch nur um billige Ramschware.