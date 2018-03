TRIHOTEL: Sommerfeeling mit Chill-out, Summer Swing und BBQ

Endlich Wochenende, endlich Freizeit: Raus aus der Stadt, im Grünen die Seele baumeln lassen und am Strand chillen. Das ist die Devise für Gäste des TRIHOTEL am Schweizer Wald nahe Rostock. Das inhabergeführte Viersterne-Superiorhotel ist ein mehrfach prämiertes Wellnesshotel. Die Lage und das Angebot sind vielversprechend. Der Schweizer Wald ist eines der schönsten Erholungsgebiete der Region, an die breiten, feinsandigen Ostseestrände von Warnemünde ist es nur ein Katzensprung. Auf der Waldterrasse des Hotels und im Festzelt im Lindenoval spielt sich das süße Sommerleben ab. Bei BBQ, DJs und Summer Swing mit Andreas Pasternack liegt viel Stimmung in der Luft. Feinschmecker lassen sich Bio-Rind aus Mecklenburg-Vorpommern auf der Zunge zergehen, man trifft sich zum After-Work oder auch gern schon mal zum Frühstück, im Sonnenuntergang werden Cocktails geschlürft. Bei Wellness und Beauty tanken Wellnessgäste neue Energie. 1.800 m² ist die exklusive Wellnessoase im TRIHTOTEL groß. Das Panoramaschwimmbad lädt auch abends zum Schwimmen im Schein von über 100 Kerzenlichtern ein (morgens für Hotelgäste ab 7 Uhr geöffnet). In einer exklusiven Saunalandschaft steht die gesunde Entspannung an erster Stelle. Die romantischen Bäder und die Private-Spa-Suite verführen zu kuscheligen Stunden zu zweit. Hochwertige Beauty und vielfältige Massagen runden das Wohlfühlangebot ab. Das TRIHOTEL muss man gesehen haben: In der Kultur- und Showküche wird gekocht und gefeiert, gespeist wird im Erlebnisrestaurant „5 Elemente“ und in der Bar- und Kleinkunstbühne des Hauses, im SPOT66, wird die Nacht zum Tag. Das ganze Jahr über ist das TRIHOTEL ein Hot Spot für Urlauber, die es schätzen, Erholung mit kulturellen Events zu bereichern (zum Eventkalender des TRIHOTEL: https://www.trihotel-rostock.de/events.html).

La Dolce Vita Sparangebot (4=3 bei Anreise Mo., Mi., So.)

Leistungen: 3 Nächte, reichhaltiges Vital-Frühstücksbuffet, kulinarisches Feinschmecker-Menü (3 Gänge), zweisames Dinner for Two (3 Gänge), romantisches Candle-Light-Dinner (4 Gänge), Cäsarbad zu zweit, je eine Teilmassage mit aromatischen Ölen, 1.800 m² Wellnesslandschaft, Aquafitnesskurse, Küchenparty mit Aperitif (Mi. & Sa.), Wellnesstee an der Vital-Bar, WLAN und SKY-TV – Preis p. P.: ab 349 Euro

TRIHOTEL am Schweizer Wald

Inhabergeführtes Privathotel

Gastgeber seit über 20 Jahren

WLAN & SKY kostenfrei

1.800 m² Wellnesslandschaft inklusive

Stadt- und Ostseehotel

95 % Weiterempfehlung bei HolidayCheck