Aufgrund von Wartungsarbeiten müssen vier Trinkwasserspender in der Fußball Arena und zwei der sieben Trinkwasserspender in der Fanzone im Olympiapark vorübergehend für etwa drei Tage außer Betrieb genommen werden. Für die Dauer der EURO2024 wurden in der Fußball Arena und in der Fanzone insgesamt elf mobile Trinkwasserbrunnen errichtet, deren Betrieb vom Gesundheitsreferat kontrolliert wird.