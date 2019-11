Trudering / Laim: Zwei Wohnungseinbrüche

Am Samstag, 16.11.2019, in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 19:20 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Marthastraße, indem sie gewaltsam eine Terrassentür öffneten.

Die Einbrecher entwendeten einen Tresor mit schriftlichen Unterlagen sowie Schmuck und Uhren im Wert von mehreren zehntausend Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt wieder aus der Wohnung.

Fall 2:

Am Sonntag, 17.11.2019, in der Zeit von 07:45 Uhr und 17:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter über eine Terrassentür, die sie gewaltsam öffneten, in ein Mehrfamilienhaus in der Agricolastraße. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht und es konnte Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro aufgefunden und entwendet werden.

Die Täter konnten das Anwesen danach wieder unerkannt verlassen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Marthastraße in Trudering sowie in der Agricolastraße in Laim Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.