Truderinger Burschenverein – 130-jähriges Jubiläum mit LaBrassBanda und dem Truderinger Weinfest

Der Truderinger Burschenverein von 1895 e.V. feiert sein 130-jähriges Bestehen – und das mit einem besonderen Doppel-Event-Highlight. Am Samstag, den 13. September 2025, steigt das traditionelle Truderinger Weinfest im Festzelt am Truderinger Festplatz (Feldbergstraße 95). Einlass ist ab 18:00 Uhr. Am Vorabend, Freitag, den 12. September 2025, bringt LaBrassBanda im gleichen Festzelt ihr neues Album „Polka Party“ auf die Bühne. Das bereits ausverkaufte Konzert ist der einzige München-Termin der Band im gesamten Tourkalender. Einlass ist ab 18:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr.

Beim Truderinger Weinfest läuten die Truderinger Burschen und Dirndl zusammen mit der Partyband „Hefe 10“ die fünfte Jahreszeit ein. Neben vielen ausgezeichneten Weinen stehen typische Herbstschmankerl, wie der beliebte Rollbraten in Weinsoß´ und die Brotzeitbrettl mit Speck oder Kas´, auf der Speisekarte. Auf einen Kaiserschmarrn als süßen Abschluss dürfen sich die Truderinger:innen ebenfalls freuen. An den Bars sorgen kühle Getränke für die nötige Erfrischung.

Wer sich also schon eine Woche vorher bei einem guten Glas Wein und Spitzenstimmung auf die Wiesn einstimmen will, schaut beim Truderinger Weinfest vorbei. Rein in die Tracht und auf geht’s! Es empfiehlt sich, rechtzeitig da zu sein, da der Andrang erfahrungsgemäß sehr groß ist. Wie in den Jahren zuvor achtet der Truderinger Burschenverein genauestens auf den Jugendschutz. Beim Weinfest wird der Einlass deshalb erst ab 16 Jahren gewährt. Ausnahmen bei der Begleitung durch Erziehungsberechtigte sind nicht gestattet.

Das Jubiläumswochenende startet bereits am Vorabend des Truderinger Weinfests mit einem besonderen Konzert: LaBrassBanda bringt am Freitag, den 12. September 2025, im ausverkauften Festzelt ihr neues Album „Polka Party“ auf die Bühne. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Brass, Pop und Techno begeistert die Band seit Jahren Fans in ganz Europa. Support Acts sind die Dub Invaders und Zwoa Bier. Einlass ist ab 18:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr. Die Veranstaltung ist unbestuhlt. Für den leiblichen Genuss an diesem Abend ist bestens gesorgt: Es gibt Bratwurstsemmeln (rot & weiß) und belegte Käsesemmeln (vegetarisch) sowie g‘schmackiges Bier vom Schweiger Bräu, Spritzer und alkoholfreie Getränke.

„Man wird nur einmal 130 Jahre – und genau das feiern wir mit dem Weinfest und LaBrassBanda so, wie es zu uns passt: indem wir Tradition und Moderne verbinden. Dass die Band für ihr einziges München-Gastspiel nach Trudering kommt, ist für uns eine große Ehre und ein Highlight für den gesamten Stadtteil,“ so Stefan Hähnlein, erster Vorstand des Burschenvereins von 1895 e.V.

Hinweis für beide Veranstaltungen: Öffentliche Parkplätze stehen nur am Straßenrand zur Verfügung. Es gibt keine Parkplätze auf dem Gelände. Besucherinnen und Besucher reisen am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Bus 193 bis Kulturzentrum Trudering oder Bus 194/195 bis Spertentalstraße. Oder U2 oder S4 bis Haltestelle Trudering und dann zu Fuß.