Truderinger Christkindlmarkt – 30. November und 1. Dezember 2024

Der Truderinger Christkindlmarkt, das ist eine Institution mit einer langen Tradition und Geschichte. Man denke nur an die vielen Helferinnen und Spender, früherer Jahrzehnte, die letztlich dazu beigetragen haben, dass der Stadtteil mit einer großen eigenen Summe die Stadtoberen zum Beschluss für den Bau des Kulturzentrums “animieren” konnte. Die Coronazeit hat er überstanden, aber auch das große Schneechaos im vergangenen Jahr: Nichts ging mehr, die fleißigen Verkäuferinnen aber waren alle da und erfreuten die Besucher, die sich zu Fuß durch die verschneite Winterwelt gewagt hatten.

Das Haus an der Wasserburger Landstraße verwandelt sich auch in diesem Jahr am ersten Adventswochenende, 30. November und 1. Dezember, wieder in einen weihnachtlich geschmückten Christkindlmarkt. Es erwarten die Besucher am Samstag und am Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr rund 70 bunte Stände, an denen Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre liebevoll hergestellten Waren anbieten. Adventsgestecke und Schmuck, Süßes und Wärmendes, das eine oder andere Geschenk – die Auswahl ist wie immer groß.

Für festliche Live-Klänge sorgen die Bläserkids des Truderinger Musikvereins am Samstagnachmittag und sie werden am Sonntag auch den von den Kleinen heiß ersehnten Besuch des Heiligen Nikolauses musikalisch umrahmen.

Mit dem Markt wird auch eine andere Truderinger Tradition fortgesetzt, die des Wünsche-Erfüllens. Besucherinnen und Besucher finden einen schön geschmückten Weihnachtsbaum vor, an den die Aktiven der Stiftung „Kleine Hilfe“ auch in diesem Jahr wieder Wunschzettel von Kindern gehängt haben, deren Familien sozial benachteiligt sind. Wer Freude schenken will, pflückt sich einen dieser Wünsche und registriert sich am Stiftungsstand nebenan, besorgt das Geschenk und bringt es schön verpackt innerhalb von zehn Tagen zum mit den Helfern der Stiftung verabredeten Zeitpunkt ins Kulturzentrum. Die Gaben werden dann in feierlichem Rahmen an die Familien weitergegeben.

Der Eintritt zum Truderinger Christkindlmarkt ist natürlich frei.