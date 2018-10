Truderinger Straße: Höhe unterschätzt – Lkw-Fahrer mit Gespann bleibt unter Eisenbahnunterführung hängen

Beim Durchfahren der Eisenbahnunterführung in nördlicher Richtung ist ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann hängen geblieben. Er hatte die Höhe seines Planenaufliegers für niedriger gehalten, als die erlaubte Durchfahrtshöhe von 3,60 Metern. Einsatzkräfte der Feuerwachen Riem und Ramersdorf demontierten Teile des Planenaufbaus. Mit der Seilwinde eines Rüstwagen wurde daraufhin das Gestell schräg nach hinten gezogen, um die Höhe des Anhängers zu verringern. Anschließend manövrierte ein Feuerwehrmann das Gespann wieder rückwärts aus der Unterführung. Die losen Teile des Aufliegers wurden mit Spanngurten gesichert. In Begleitung der Polizei brachte der Fahrer die Zugmaschine samt Auflieger in die Verwahrstelle der Polizei. Am Auflieger entstand erheblicher Sachschaden. Der Tunnel blieb unbeschädigt. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle.