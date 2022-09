True Italian Pizza Week 2022: Das größte Event Deutschlands über Pizza findet wieder in München statt

True Italian Pizza Week: Vom 15. bis zum 21. September 2022 feiern die besten Pizzerien Deutschlands das Symbol der italienischen Küche

Eine Woche, über 300 Restaurants in ganz Deutschland, ein tolles Angebot: 15 € für eine Pizza und einen Spritz. Das sind die Voraussetzungen für die True Italian Pizza Week, die vom 15. bis zum 21. September in Deutschland zum sechsten Mal stattfindet. Nach dem Erfolg vom letzten Jahr (über 25.000 verkaufte Menüs) findet die True Italian Pizza Week dieses Jahr in den gleichen 12 deutschen Städten (Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Münster, München, Nürnberg, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Mannheim) und dazu in Restaurants überall in Deutschland statt, die mitmachen wollten. Statt als Konkurrenten aufzutreten, haben sich die besten Pizzerien Deutschlands zusammengetan, um mit einem Event die Qualitäten echter italienischer Pizza zu feiern.

Es geht nicht um die Nationalität des Pizzabäckers oder des Besitzers, sondern um die Wahl der Zutaten (als Erstes: Tomatensoße bester Qualität und echte Mozzarella oder Fiordilatte), um die Vorbereitung des Teigs und seine Ruhezeit (mindestens 12 Stunden) und um den Ofen (wenn es kein Holzofen ist, muss der Ofen die Pizza in wenigen Minuten backen, damit die Zutaten ihren Geschmack nicht verlieren). Die True Italian Pizza Week ist das größte Event Deutschlands, das sich dem Symbol der italienischen Küche widmet (neapolitanische Pizza gehört seit 2017 auch zum UNESCO-Weltkulturerbe).

True Italian Pizza Week 2022: Wie es funktioniert. Die True Italian Pizza Week 2022 findet vom 15. bis zum 21. September in ausgewählten Pizzerien der verschiedenen Städte statt. Während dieser Woche kann man in den beteiligten Restaurants ein spezielles Menü probieren: Eine authentische italienische Pizza (zur Auswahl stehen immer zwei Sorten) zusammen mit einem Aperol Spritz oder einem alkoholfreien Crodino für nur 15 €. Eine Eintrittskarte für das Event ist nicht erforderlich, man muss sich einfach in die teilnehmenden Lokale begeben und nach dem Eventangebot fragen. Für jede Stadt steht auch eine spezielle Karte zur Verfügung, sowohl als Flyer als auch auf Google Maps: Auf dieser sind alle am Event teilnehmenden Pizzerien gezeigt.

True Italian Pizza Week 2022: Der Instagram-Wettbewerb. Dank der True Italian Pizza Week kann man auch tolle Preise gewinnen: eine Reise nach Neapel für zwei Personen, einen professionellen Pizzaofen der Marke Ooni für den Hausgebrauch und drei Aperol-Überraschungspakete. Man muss einfach mit etwas Fantasie ein Foto von einer Pizza oder einer Person machen, die sie während der Veranstaltung in einem der teilnehmenden Restaurants isst, und es auf Instagram mit den Hashtags #trueitalianpizzaweek und #togetherwithaperol posten. Dazu muss man das Profil @trueitalianfood markieren und das Restaurant lokalisieren. Weitere Informationen kommen bald auf unsere Kanäle.

True Italian Pizza Week 2022: Organisatoren und Partner. Das Event wird von Berlin Italian Communication unter der Marke True Italian und mit der Unterstützung der Gemeinde von Neapel und der italienischen Kulturinstitute in Deutschland veranstaltet. Partner des Events ist Campari Deutschland, Medienpartner das Online-Magazine in italienischer Sprache Berlino Magazine.

