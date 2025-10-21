TSV 1860 München Fan brutal niedergeschlagen und beraubt

Am Sonntag, 19.10.2025, befanden sich gegen 13:50 Uhr, ein Anhänger des TSV 1860 München und zwei Begleiter im U-Bahnhof Karl-Preis-Platz. Dort trafen die drei auf mehrere bislang unbekannte Personen. Die unbekannten Täter drängten den Anhänger des TSV 1860 München zurück und schlugen diesen anschließend bis er zu Boden ging. Die Tätergruppe schlug und trat den Mann, während er am Boden lag. Dabei zielten die Tritte sowohl gegen den Oberkörper und auch gegen den Kopf des Mannes.

Während dieser auf dem Boden lag, wurde ihm sein am Hals getragener Fanschal entrissen. Anwesende Zeugen verständigten den Polizeinotruf. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren weder die bislang unbekannten Täter noch der Anhänger des TSV 1860 München oder seine Begleiter vor Ort.

Die unbekannten Täter wurden wegen des Raubes und der Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 180 cm groß, 20 Jahre, schlank, kurze Haare; schwarzer Pullover mit Pufferweste; dunkelblaue Jeans, weiße Sneaker

Täter 2:

Männlich, 20 Jahre, schlank, kurze Haare mit linkem Seitenscheitel; schwarzer Hoodie mit grau/beiger Weste, schwarze Hose und dunkle Schuhe

Täter 3:

Männlich, schlank, kurze Haare; schwarzer Pullover mit weißem Logo auf der linken Brust; eine mittelblaue Jeans, weiße Sneaker mit schwarzen Details

Täter 4:

20 Jahre, schlank, kurze Haare; schwarze Winterjacke, mittelblaue Jeans, dunkle Sneaker und schwarze Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Karl-Preis-Platz (Ramersdorf-Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Anhänger des TSV 1860 München, im Alter von 40-50 Jahren, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.