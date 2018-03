Tux-Finkenberg: Après-Ski-Garantie im Tuxer Frühling

Dieser Winter bringt extra viele Skifahrer auf die Piste – aber nirgendwo so lange wie in Tux-Finkenberg. Dort sorgen der Hintertuxer Gletscher als einziges Ganzjahresskigebiet Österreichs und der legendäre Après Ski-Frühling für eine Verlängerung bis in den Mai.

Bis nach Ostern sind die Drehkreuze zu allen 65 Anlagen der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 geöffnet. Für die Kölner und Düsseldorfer geht der Skispaß erst ab Mitte März richtig los, die dann zu ihren traditionellen Partywochen anreisen. Strahlende Höhensonne und Open Airs, DJs und Live-Acts bereiten den Düsseldorfern und Kölnern einen Après Ski-Frühling der Extraklasse. Schlagersterne wie Antonia aus Tirol, die Wildecker Herzbuben und die Kölner Karneval-Stars „Die Höhner“ werfen sich dabei so richtig ins Zeug. Das Gleiche tun auch Lassokönig Olaf Henning und Entertainer Mickie Krause.

Voll in Fahrt bis in den Mai

Schnee- und Partytiger lassen sich vom Tuxer Sportbus und dem Finkenberg-Hintertux-Shuttle quer durch das 15 Kilometer lange Tal bis zur Talstation in Hintertux chauffieren. Auch wenn das Tal zwischen Finkenberg und Hintertux schon von saftigem Grün überzogen ist, präsentieren sich die Gletscherpisten unterhalb von der Gefrorenen Wand und des Großen Kaserer bis in den Mai je nach Tageszeit in bester Pulver- bis Firnlaune. Bei den Flower Pow(d)er Wochen (14.04.–05.05.2018) geht es auf den griffigen Pisten und im Betterpark Hintertux, auf der Pistenbully-Test-Area und in den technischen „Einsatzzentralen“ drei Wochen lang hoch her. Mit Skitests, Workshops, Technik-Führungen und herzerwärmendem Après-Ski auf den Hüttenterrassen zeigt sich Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet unter der Frühlingssonne in Topform.

Tux-Finkenberg: Sonnenskilaufpauschale (14.04. – 13.05.18)

7 Übernachtungen inkl. 6-Tages-Skipass, kostenlose Benützung Tuxer Sportbus (Tux-Vorderlanersbach – Hintertux), kostenlose Benützung des Finkenberg-Hintertux-Shuttle (Finkenberg – Hintertuxer Gletscherbahn), Ermäßigung Führung durch die Spannagelhöhle am Hintertuxer Gletscher, Ermäßigung Ski- & Snowboardverleih im Insider Sportshop in Tux-Vorderlanersbach, Ermäßigung Bogenparcours: Parcours inkl. Verleih in Hintertux, 10% Ermäßigung Erlebnisbad Mayrhofen (Eintritt Hallenbad + Saunabereich) – Preis p. P. und Package: ab 341 Euro

Tux-Finkenberg: Events im Frühling

23.03.18: Hintertuxer Gletscher Open Air mit die „Höhner“ – Hintertuxer Gletscher

26.03.18: Antonia aus Tirol – Tux-Lanersbach

27.03.18: Olaf Henning – Tux-Lanersbach

27.03.18: Kinder-Oster-Fest – Tux-Lanersbach

29.03.18: Wildecker Herzbuben – Tux-Lanersbach

02.–08.04.18: Kölsche Ostertage – Hintertux

06.04.18: „Tuxer Mocht“ im Mehlerhaus – Madseit

06.04.18: Galakonzert der Wiltener Stadmusikkapelle – Tux-Lanersbach

07.–14.04.18: Düsseldorfer Woche – Hintertux

14.04.–05.05.18: Flower Pow(d)er Wochen – Hintertuxer Gletscher

13.04.18: Ball der Landjugend Tux – Tux-Lanersbach

14.04.18: Frühjahrskonzert der Bundesmusikkapelle Finkenberg – Finkenberg

28.–29.04.18: Välley Rälley – Hintertuxer Gletscher

05.05.–06.05.18: Race Skitest – Hintertuxer Gletscher

12.05.18: Maibaumfest – Finkenberg

20.05.18: Kleinfeld Fußballturnier – Finkenberg

26.05.18: Eröffnungskonzert der Bundesmusikkapelle Tux – Tux-Lanersbach