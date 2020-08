TV-Lehrer Adriaan van Veen im Einsatz gegen Depressionen bei Jugendlichen

Jedes Jahr erkranken fünf Millionen Menschen in Deutschland an einer Depression, 600 davon sind Jugendliche und junge Erwachsene, die sich aufgrunddessen suizideren. Höchte Zeit, um aktiv zu werden und aufzuklären. Das findet auch der deutsch-niederländische Schauspieler Adriaan van Veen und engagiert sich wie u. a. Klaas Heufer-Umlauf, Jürgen Vogel, Nina Gnädig, Clueso, Markus Kavka gegen Mobbing und Depressionen im Verein “Freunde fürs Leben”. Als TV-Lieblingslehrer Wim de Groot erhält er über sein öffentliches Instagram-Profil täglich Hilferufe von Jugendlichen. Dem 30-Jährigen gehen die persönlichen Nachrichten sehr zu Herzen, deshalb arbeitet er nun mit “Freunde fürs Leben e.V.”. Der Verein klärt seit 2001 über die Erkrankung der Seele bei Kindern und Jugendlichen auf. Denn von der Kindheit bis ins hohe Alter – in jeder Lebensphase kann man an einer Depression erkranken.

Adriaan van Veen weiß aus eigener Erfahrung, wie gemein Kinder und Jugendliche untereinander sein können. Denn der gebürtige Hannoveraner wurde selbst gemobbt. Offen erzählt er: “Als ich klein war, wurde ich von vier älteren Jungs vom Fahrrad gezogen. Sie haben mir eine brennende Zigarette in den Mund gesteckt und mich ausgelacht.” Eine Erfahrung, die man nicht so leicht wegsteckt. Auch sein Weg zum Titel “Mister Bremen 2019” erforderte unglaubliche Disziplin. So speckte Adriaan van Veen 20 Kilo in sechs Monaten ab und überzeugte die Jury – nach regelmäßigem Training und einer Ernährungsumstellung – mit seiner natürlichen Art. Seitdem hat sich viel verändert, er konnte die Model- und Fernsehbranche erobern: Nach seinem Modeleinstand bei der “Pompöös Couture Show Unadjusted Royal” von Designer Harald Glööckler auf der Berlin Fashion Week und seiner Schauspielausbildung, drehte der 30-Jährige bereits für u. a. “Unter uns” und “Alles was zählt” (RTL), “Die Chefin” (ZDF), “Gesualdo – Musik und Verbrechen” (arte), “Hashtag Daily” (in Cannes ausgezeichnete Webserie) uvm. Seit Februar steht Adriaan van Veen in der Hauptrolle als Lehrer Wim de Groot bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” vor der Kamera. Die neuen Folgen starten (nach der coronabedingter Pause) ab 15.9. um 17.05 Uhr bei RTLZWEI.

Aktiv gegen Depressionen setzt sich Adriaan van Veen beim Verein “Freunde fürs Leben” ein. Hier geht’s zu seiner Videobotschaft: https://www.instagram.com/p/CEZzrUSK9nc/

Alkohol, Drogen, Magersucht, HIV – all diese Themen werden richtigerweise im Unterricht an deutschen Schulen behandelt. Doch leider finden Stresserkrankungen wie Depressionen zu wenig Beachtung oder werden gar verharmlost. Dabei handelt es sich um eine ernst zu nehmende Krankheit. Laut WHO soll sie bis 2021 sogar die zweithäufigste psychische Erkrankung auf der ganzen Welt sein.