TV-Tipp: „WIR“ – ZDFneo-Serie startet mit VU DINH in die 3. Staffel

Aller guten Dinge sind „WIR“

Sind meine Träume in Erfüllung gegangen? Bin ich glücklich? In der Dramaserie „WIR“ geht es um das Leben und die Liebe eines Freundeskreises in den Dreißigern. In der 3. Staffel dreht sich im ZDFneo-Format (Ausstrahlung: 16. Januar ab 21.45 Uhr bei ZDFneo und ab dem 13. Januar in der ZDFmediathek) alles um das Liebespaar Linh (Thi Le Thanh Ho) und Maik (Lorris Andre Blazejewski). Sie sehen sich in ihrer Beziehung zunehmend gefangen und auch Vu Dinh sorgt in seiner Rolle als Huy für ordentliches Gefühlschaos.

Das Fernsehjahr 2023 mit Vu Dinh

Nach „Sarah Kohr“ (ZDF), „NITROnauten (NITRO) und „Last X-Mas“ (RTL+) folgt nun mit „WIR“ also die nächste große Rolle für Schauspieler Vu Dinh, der hauptberuflich als Fluglotse am Bremer Flughafen im Einsatz ist. Und schon bald wird er im Hamburger Tatort „Wer bin ich“ über die Bildschirme flimmern. „2022 war mein Drehjahr“, freut sich der 42-Jährige. Auch Hollywood hat gerufen, denn Vu Dinh kam in einem Casting für eine Serie von und mit Robert Downey Jr. in die engere Auswahl. „Leider wurde ich nicht besetzt, weil mein Vietnamesisch nicht gut genug gewesen ist. Aber ich bin stolz, dass ich überhaupt so weit gekommen bin.“ Schließlich ist ihm die internationale Filmbranche nicht fremd. So erinnert er sich gerne an seine Anfänge als er in London als Statist in „Ready Player One“ unter der Regie von Steven Spielberg vor der Kamera stand.

Zwischen Tower und Set

In Deutschland gibt es nicht so viele Schauspieljobs, die frei von Klischees sind. Deshalb sieht Vu Dinh seine Arbeit als Fluglotse wie einen Fels in der Brandung. „Als Schauspieler muss ich zum Beispiel emotional sein, als Fluglotse rational. Diese Gegensätze machen den Reiz für mich aus.“ Außerdem hat er ihm per Zufall die Tür ins Modelbusiness geöffnet. Ein Kollege war es nämlich, der Vu Dinh animierte, bei einem Fotoshooting mitzumachen. So kam der Stein ins Rollen und es folgten Engagements in der Werbebranche für u. a. Jeep, BMW, Eon, AUDI sowie in der Achtsamkeits-Kampagne der Stadt Bremen.

Vuperman in Action

Schauspieler, Model, Fluglotse – ein straffer Alltag, den Vu Dinh mit Sport füllt, um seine Energiereserven zu füllen. Ein Glück, dass er mit wenig Schlaf auskommt und gelernt hat, Prioritäten zu setzen. „Ich akzeptiere arbeitsintensive, stressige Phasen, in denen wenig Zeit für Privates bleibt.“ Seine Kumpels kennen das und nannten ihn schon früher „Vuperman“, eine Kombination aus seinem Vornamen und der Comic-Figur Superman. Seine übermenschlichen Kräfte würde Vu Dinh gerne in der Hauptrolle einer US-Kinoproduktion einsetzen oder in einem „Star Wars“-Film mitzumachen. „Ich gebe alles, um das irgendwann zu erreichen. Und das Jahr 2023 hat ja gerade erst begonnen.“