U-Bahn-Bauarbeiten früher fertig: Freie Fahrt für U2 und U8 am 1. Adventswochenende

Die Stadtwerke München (SWM) stellen die Sanierung der Wände am U-Bahnhof Theresienstraße früher fertig als ursprünglich geplant. Damit kann die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf die Sperrung der U-Bahnlinien U2 und U8 am kommenden Wochenende verzichten: Pünktlich zum 1. Advent fahren beide Linien wieder wie gewohnt durch die Innenstadt.

Wie angekündigt haben die SWM die Wände seit Ende Oktober im Rahmen mehrerer Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen erneuert. Dafür mussten die U2 und die U8 an fünf Wochenende zwischen Hauptbahnhof und Josephsplatz bzw. Olympiazentrum voll gesperrt werden. Zwar werden Restarbeiten auch am kommenden Wochenende noch durchgeführt. Der Bauablauf sowie die Fahr- und Dienstplanung konnten jedoch kurzfristig so umgestellt werden, dass beide Gleise wieder für den Fahrgastbetrieb zur Verfügung stehen. Ab Samstag, 29. November, Betriebsbeginn, fahren die U2 und U8 wieder nach normalem Fahrplan und damit ohne Streckenunterbrechung.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Tickertexten an den Bahnsteigen über die vorzeitige Beendigung der Bauarbeiten. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de.