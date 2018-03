U-Bahn-Baustelle am Sendlinger Tor: U1/U2 am Wochenende unterbrochen – nur Pendelzug im Einsatz

München, 15.03.2018. Am kommenden Wochenende werden die U1 und U2 im Stadtzentrum erneut unterbrochen. Daher kommt es zu erheblichen Einschränkungen auf beiden Linien. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten im Gleisbereich des U-Bahnhofs Sendlinger Tor. Von Freitag, 16. März, ca. 23 Uhr, bis einschließ-lich Sonntag, 18. März, gilt folgendes Betriebskonzept:

-Die U1 wird geteilt: Im Norden fahren die Züge alle 10 Minuten zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof, im Süden alle 20Minuten zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz.

– Die U2 wird ebenfalls geteilt: Im Norden fahren die Züge alle 10 Minuten zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof, im Süden alle 20 Minu-ten zwischen Kolumbusplatz und Messestadt Ost. Der Abschnitt Giesing – Messestadt Ost kann im 5/15-Minuten-Takt bedient werden.

– Zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz sind beide Linien unterbrochen. Dort verkehren nur Pendelzüge.

Alle Züge der U1/U2 beginnen und enden damit am Hauptbahnhof (Gleis 1/3) bzw. am Kolumbusplatz (Gleis 2). Zur Weiterfahrt muss dort jeweils umgestiegen und der Bahnsteig gewechselt werden. Der Pendelzug fährt am Hauptbahnhof von Gleis 2/4 und am Kolumbusplatz von Gleis 1/3.

Sonder-Tramlinie U2 als schnelle Alternative

Die MVG appelliert – wie bereits an den vergangenen Bau-Wochenenden – dringend an ihre Kunden, die U1 und die U2 im Stadtzentrum zu meiden. Als zusätzliche Ausweichmöglichkeit wird wieder die Tramlinie U2 einge-richtet. Die Züge der U2-Tram fahren im 10-Minuten-Takt zwischen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof und Wettersteinplatz via Karlsplatz (Stachus), Sendlinger Tor, Fraunhoferstraße, Ostfriedhof und Silberhornstraße, und zwar

samstags und sonntags jeweils von ca. 9 Uhr bis ca. 0 Uhr.

Ferner bieten sich folgende Alternativen zur U1/U2 an:

– Bus 58 Hauptbahnhof – Silberhornstraße über Goethe- und Kolumbusplatz

– Bus X98 Hauptbahnhof – Tierpark über Goethe- und Candidplatz

– Bus 52 Sendlinger Tor – Tierpark über Kolumbus- und Candidplatz

– Tram 18 Hauptbahnhof – Giesing über Sendlinger Tor, Fraunhoferstraße

– U5 Hauptbahnhof – Ostbahnhof – Innsbrucker Ring

– S3 und S7 Hauptbahnhof – Ostbahnhof – Giesing

Von den Umbauarbeiten am Sendlinger Tor sind bis April 2018 voraussichtl ich noch drei weitere Wochenende betroffen. Die MVG informiert ihre Fahrgäste mitAushängen, Ansagen und Personal am Bahnsteig sowie unter www.mvg.de/suseüber die Änderungen. Informationen gibt es auch an der MVG-Hotline unter 0800-344226600 (kostenfrei, Mo. bis Fr., 8 bis 20 Uhr).