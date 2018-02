U-Bahn-Baustelle am Sendlinger Tor: U1/U2 am Wochenende unterbrochen – nur Pendelzugbetrieb

Auf der U1 und U2 im Stadtzentrum kommt es am Wochenende wieder zu erheblichen Einschränkungen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten im Gleisbereich des U-Bahnhofs Sendlinger Tor. Von Freitag, 2. Februar, ca. 23 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 4. Februar, wird der Betrieb auf den U-Bahnlinien U1 und U2 wie folgt gestaltet:

– Die U1 wird geteilt: Im Norden fahren die Züge alle 10 Minuten zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof, im Süden alle 20 Minuten zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz.

– Die U2 wird ebenfalls geteilt: Im Norden fahren die Züge alle 10 Minuten zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof, im Süden alle 20 Minuten zwischen Kolumbusplatz und Messestadt Ost. Der Abschnitt Giesing – Messestadt Ost kann im 5/15-Minuten-Takt bedient werden.

– Zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz sind beide Linien unterbrochen. Dort verkehrt nur ein Pendelzug.

Alle Züge der U1/U2 beginnen und enden damit am Hauptbahnhof (Gleis 2/4) bzw. am Kolumbusplatz (Gleis 2). Zur Weiterfahrt muss dort jeweils umgestiegen und der Bahnsteig gewechselt werden. Der Pendelzug fährt in beiden Bahnhöfen immer von Gleis 1/3.

Sonder-Tramlinie U2 als schnelle Alternative

Die MVG appelliert – wie bereits an den vergangenen Bau-Wochenenden – dringend an ihre Kunden, die U1 und die U2 im Stadtzentrum zu meiden. Als zusätzliche Ausweichmöglichkeit wird an allen Wochenenden die Tramlinie U2 eingerichtet. Die Züge der U2-Tram fahren im 10-Minuten-Takt zwischen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof und Wettersteinplatz via Karlsplatz (Stachus), Sendlinger Tor, Fraunhoferstraße, Ostfriedhof und Silberhornstraße, und zwar samstags und sonntags jeweils von ca. 9 Uhr bis ca. 0 Uhr.

Ferner bieten sich folgende Alternativen zur U1/U2 an:

– Bus 58 Hauptbahnhof – Silberhornstraße über Goethe- und Kolumbusplatz

– Bus X98 Hauptbahnhof – Tierpark über Goethe- und Candidplatz

– Bus 52 Sendlinger Tor – Tierpark über Kolumbus- und Candidplatz

– Tram 18 Hauptbahnhof – Giesing über Sendlinger Tor, Fraunhoferstraße

– U5 Hauptbahnhof – Ostbahnhof – Innsbrucker Ring

– S3 und S7 Hauptbahnhof – Ostbahnhof – Giesing

Von den Umbauarbeiten am Sendlinger Tor sind bis April 2018 voraussichtlich noch sechs Wochenende betroffen, zum nächsten Mal Mitte Februar. Am kom-menden Faschingswochenende finden also keine Bauarbeiten mit größeren Aus-wirkungen auf den Fahrgastbetrieb statt. Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Ansagen und Personal am Bahnsteig sowie unter www.mvg.de/suse über die Änderungen. Informationen gibt es auch an der MVG-Hotline unter 0800 344226600 (kostenfrei, Mo. bis Fr., 8 bis 20 Uhr).