U-Bahn, Bus und Tram sind sicher: MVG erklärt Sicherheitseinrichtungen

Als öffentlicher Nahverkehr sind U-Bahn, Bus und Tram Teil des öffentlichen Raums und bilden einen breiten Querschnitt der Gesellschaft ab. Dabei sind sie in München mindestens genauso sicher wie der übrige öffentliche Raum in der Landeshauptstadt.
Von allen Gewaltdelikten, die die Münchner Polizei im Stadtgebiet dokumentiert, werden etwa 3,5 Prozent im Bereich der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) begangen. Häufig beziehen sich Angaben zu Angstgefühlen im öffentlichen Nahverkehr auf das Bahnhofsumfeld oder den Weg von zuhause beziehungsweise nach Hause und weniger auf die Fahrt in den Verkehrsmitteln.
Die MVG hat in ihrer kontinuierlichen Kundenzufriedenheitsanalyse unter anderem auch das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste genauer untersucht. Dafür wurden im ersten Halbjahr 2025 rund 1.200 Kundinnen und Kunden befragt. Die deutliche Mehrheit der Befragten ist mit dem Sicherheitsgefühl nachts zufrieden oder sehr zufrieden. Weniger zufrieden oder unzufrieden mit dem Sicherheitsgefühl nachts sind weniger als ein Viertel beim Warten an der Haltestelle oder am U-Bahnhof und 15 Prozent der Befragten im MVG-Verkehrsmittel.
MVG nimmt Sorgen ernst und ergänzt ihr Informationsangebot
Auch wenn die deutliche Mehrheit der Fahrgäste mit dem Sicherheitsgefühl nachts zufrieden ist, sorgen sich gerade junge Frauen häufiger, wenn sie nachts unterwegs sind. Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchung: Gerade bei jungen Frauen sind die bestehenden Sicherheitseinrichtungen nicht ausreichend bekannt.
Die MVG nimmt diese Eindrücke sehr ernst und will daher besser darüber informieren. Gemeinsam mit der DB sowie der Münchner Polizei und der Bundespolizei München entwickelt die MVG eine Informationskampagne, die im neuen Jahr starten soll. Die Informationen der Verkehrsunternehmen werden von Sicherheitstipps der Polizei ergänzt.
Sicherheitseinrichtungen der MVG
Im Bereich der MVG verbessern zahlreiche Maßnahmen die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl:
- An Bahnhöfen und Haltestellen liegt der Fokus auf möglichst übersichtlichen Wegen ohne dunkle Ecken.
- In den Fahrzeugen sorgen transparente Gestaltung und helle Beleuchtung für ein freundliches Umfeld.
- Außerdem sind rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der U-Bahnwache im Einsatz. Die MVG arbeitet auch eng mit der Münchner Polizei zusammen.
- In jedem Fahrzeug und an jedem Bahnhof haben die Fahrgäste die Möglichkeit, über Notrufsprechstellen direkten Kontakt mit dem Fahrer oder der Leitstelle aufzunehmen.
- In jedem U-Bahnhof und in nahezu allen Fahrzeugen sind zudem Videokameras verbaut.