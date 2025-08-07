U-Bahn: Einschränkungen wegen Bauarbeiten im Bereich Hohenzollernplatz

Wegen Bauarbeiten mit eingleisigem Betrieb im Bereich Hohenzollern-platz wird die U2 am Wochenende von Samstag, 9. August, Betriebs-beginn, bis Sonntag, 10. August, Betriebsende, geteilt. Der Linienweg

der U8 wird in diesem Zeitraum und am Samstag, 16. August, verkürzt.

Die U2 verkehrt von Samstag, 9. August, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 10. August, Betriebsende, im nördlichen Abschnitt von Feldmoching bis Scheidplatz (Gleis 3) und im südlichen Abschnitt von Messestadt Ost bis Scheidplatz (Gleis 4). Zur Weiterfahrt ist in beide Richtungen ein Umstieg über das Zwischengeschoss erforderlich.

An den Bahnhöfen Milbertshofen und Hohenzollernplatz fahren zu-sätzlich die U-Bahnen in alle Richtungen vom selben Gleis ab.

Die U8 bedient an beiden Wochenenden einen verkürzten Linienweg zwischen Hauptbahnhof und Neuperlach Zentrum.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungs-auskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.