U-Bahn-Fahrer*in/Trambahnfahrer*in werden: Bewerbungstag in der SWM Zentrale

„Einsteigen, bitte!“ Wer sich für einen sicheren Arbeitsplatz im Fahrdienst bei der MVG interessiert, sollte diesen Termin nutzen: Am Dienstag, 25. März, laden SWM und MVG zum Bewerbungstag für U-Bahn- oder Trambahnfahrer*in ein. Die Veranstaltung findet zwischen 9 und 12 Uhr in der Stadtwerke München Zentrale, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München, statt.



Interessierte können sich im Eingangsbereich zusammenfinden und werden dort abgeholt. Mitarbeiter*innen aus dem Fahrdienst informieren am Bewerbungstag über den Arbeitsalltag, führen Vorstellungsgespräche und geben bei grundsätzlicher Eignung eine vorläufige Zusage(1). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Quereinsteiger*innen sind herzlich will-kommen.

Weitere Infos gibt es auf www.swm.de/bewerbungstag, Fragen beantwortet das SWM Recruiting Service Team unter 089 / 2361-2198.

Die MVG als Arbeitgeber

Die MVG bietet im Fahrdienst sichere und zukunftsweisende Arbeits-plätze mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Als Teil des SWM Konzerns und der städtischen Daseinsvorsorge legt die MVG Wert auf gute und verlässliche Arbeitsbedingungen und ein angenehmes und kollegiales Betriebsklima.

Bewerber*innen im Fahrdienst müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Vorausgesetzt werden eine eigenverantwortliche, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise, gute Deutschkenntnisse und ein kunden-orientiertes Auftreten. Für die Tram ist ein Führerschein der Klasse B mitzubringen, für die U-Bahn nicht. Erforderlich ist die Bereitschaft zu Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Alle geeigneten Bewer-ber*innen durchlaufen eine mehrmonatige Ausbildung in Vollzeit. Alle Infos zum Fahrdienst und zur Ausbildung gibt es auf www.swm.de/fahrer.

(1) Zusage unter Vorbehalt; Unterlagen müssen ggf. nachgereicht, gesundheitliche Eignung durch die SWM Arbeitsmedizin bestätigt werden.