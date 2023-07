U-Bahnhof Klinikum Großhadern: Nach Sturz ins Gleis – 54-Jährige schwer verletzt

Am Donnerstag, 06.07.2023, gegen 23:00 Uhr, rief ein Passant den Notruf 110 der Münchner Polizei an. Er teilte mit, dass er sich gerade am U-Bahnhof Klinikum Großhadern aufhalten würde und dort beobachtet hätte, dass sich eine Person im Gleisbereich befunden habe, als eine U-Bahn einfuhr.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zu dem U-Bahnhof entsandt. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München kurz vor dem Notruf am Bahnsteig telefoniert hatte. Dann war er in den Gleisbereich gefallen und mehrere Minuten bewusstlos liegengeblieben. Kurze Zeit später war er aufgewacht und im Gleisbereich herumgelaufen.

Als ein U-Bahnzug in den Bahnhof einfuhr und eine Schnellbremsung durchführen musste, sprang der 54-Jährige rechtzeitig in die Nische des Schutzraums unter dem Bahnsteig. Zu einer Berührung zwischen dem Zug und dem 54-Jährigen kam es nicht.

Bei dem Sturz in den Gleisbereich hatte sich der 54-Jährige schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 54-Jährigen ergaben sich zudem Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln.

Der U-Bahnbetrieb zwischen Großhadern und Klinikum Großhadern war für die Dauer von circa einer Stunde unterbrochen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr führt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Polizei:

Unter jeder Bahnsteigkante an den U-Bahnhöfen in München befindet sich ein Sicherheitsraum, der sich über die gesamte Bahnsteiglänge erstreckt. Falls Personen in den Gleisbereich gestürzt sind, können diese sich dort in Sicherheit bringen. Die Personen sollen sich flach an die Nischenwand drücken, sich nicht bewegen und durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Der Sicherheitsraum soll erst verlassen werden, wenn eine entsprechende Aufforderung z. B. von der Feuerwehr, der Polizei oder dem Betriebspersonal dazu mitgeteilt wird.