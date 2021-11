U-Bahnhof Kreillerstraße: Versuchtes Tötungsdelikt – 56-Jähriger schwer verletzt

Am Donnerstag, 04.11.2021, gegen 23:25 Uhr, befanden sich ein 56-Jähriger (Deutscher

Staatsbürger mit Wohnsitz in München) und ein 20-Jähriger (Afghanischer Staatsbürger

mit Wohnsitz in München) in einer U-Bahn der Linie 2 in Richtung Messestadt Ost. Dort

kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden.

Am U-Bahnhof Kreillerstraße stiegen beide aus. Am dortigen Bahnsteig wurde der 56-

Jährige vom 20-Jährigen unvermittelt gegen den Kopf geschlagen und fiel zu Boden. Der

20-Jährige wirkte sodann mehrfach mit stumpfer Gewalt auf den 56-Jährigen ein und

entfernte sich anschließend. Der 56-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen. Ein Zeuge

alarmierte den Polizeinotruf 110 und sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei

und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zum U-Bahnhof geschickt.

Der Verletzte wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Ergreifung des 20-jährigen

Tatverdächtigen wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an

denen über 15-Streifen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren.

Im Rahmen dieser Fahndung wurde der 20-Jährige gegen 02.20 Uhr in einer Straße in

Trudering von Polizeibeamten erkannt und konnte festgenommen werden. Gegen den 20-

Jährigen werden derzeit Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes geführt.

Über die Haftfrage wird zeitnah durch einen Ermittlungsrichter entschieden werden.

Am Tatort wurden sofort intensive und umfangreiche Spurensicherungsarbeiten durch die

Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die

Ermittlungen übernommen.