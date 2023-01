U-Bahnhof Westpark: 20-Jähriger beraubt und geschlagen

Am Samstag, 31.12.2022, gegen 17.35 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München im U-Bahnhof Westpark am dortigen Bahnsteig. Ein ihm unbekannter Mann trat an den 20-Jährigen heran und fragte nach einer Zigarette.

Nachdem der 20-Jährige verneinte, beleidigte der Täter diesen und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht. Dabei fiel die Brille des 20-Jährigen zu Boden. In der Folge schlug der Täter weitere Male zu und ließ sich sowohl eine Halskette, als auch eine Armbanduhr des 20-Jährigen aushändigen. Die am Boden liegende Brille trat der Täter ins Gleisbett.

Danach entfernte sich der unbekannte Täter mit einer U-Bahn stadteinwärts, woraufhin der 20-Jährige die Polizei über den Notruf verständigte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Haare mit Undercut, südländisches Erscheinungsbild; er trug eine schwarze Jacke, dunkle Jeans und weiße Turnschuhe; er war in Begleitung einer weiblichen Person

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Westpark oder in der U-Bahn U6 Richtung stadteinwärts Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.