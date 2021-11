U-Bahnhofes Karl-Preis-Platz: Nach exhibitionistischer Handlung festgenommen

Am Dienstag, 23.11.2021, gegen 00:30 Uhr, nahm ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München, in Gegenwart eines vorbeikommenden Passanten, im Zwischengeschoß des U-Bahnhofes Karl-Preis-Platz sexuelle Handlungen an sich vor. Der Passant verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Die eingesetzten Streifen konnten den 54-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich feststellen und festnehmen. Bei der Überprüfung des alkoholisierten 54-Jährigen konnte ermittelt werden, dass zudem gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag.

Er wurde der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.