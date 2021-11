U1 Süd: Busse ersetzen abends Regelfahrten zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz

Gasteig-Verstärker bleiben ab Candidplatz im Einsatz



Wegen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zwischen den U-Bahnhöfen Kolumbusplatz und Mangfallplatz wird die U1 in diesem Abschnitt von Sonntag, 21. November 2021, einschließlich Donnerstag, 25. November 2021, ab jeweils etwa 22.30 Uhr bis Betriebsschluss bis auf einzelne Fahrten auf einem Teilabschnitt durch Busse ersetzt. Zwischen Kolumbusplatz und Olympia-Einkaufszentrum verkehrt die U1 planmäßig.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) ersetzen die regulären Fahrten der U1 auf dem genannten Abschnitt. Die Verstärkerzüge, die nach Ende einzelner Veranstaltungen im Kulturzentrum Gasteig HP8 im Stadtbezirk Sendling zusätzlich zu den Regelfahrten auf der Linie U1 verkehren, bleiben trotz der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zwischen Candidplatz und Hauptbahnhof im Einsatz.

In Richtung Olympia-Einkaufszentrum fährt die letzte durchgehende U1 um 22.24 Uhr ab Mangfallplatz und um 22.28 Uhr ab Candidplatz. In der Gegenrichtung verkehrt die letzte U-Bahn ab Olympia-Einkaufszentrum um 22.04 Uhr, am Hauptbahnhof um 22.15 Uhr und ab Kolumbusplatz um 22.20 Uhr.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs tragen die Liniennummer U1. Sie halten zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz zusätzlich zu den U-Bahnhöfen an den Haltestellen Soyerhofstraße, Jakob-Gelb-Platz und Winterstraße und fahren vom Kolumbusplatz weiter bis zum U-Bahnhof Silberhornstraße.

Die MVG rät Fahrgästen, durch den Umstieg von bzw. zu den Ersatzbussen sowie die längere Fahrzeit der Busse mehr Zeit einzuplanen. Die Fahrrad-Mitnahme ist in den Bussen des Schienenersatzverkehrs leider nicht möglich.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestellen über die Änderungen. Alle Informationen sind außerdem auf mvg.de sowie in der App „MVG Fahrinfo München“ abrufbar.