U1/U2: 20-Minuten-Takt abends ab 22 Uhr wegen Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor

Wegen der Umbauarbeiten zur Modernisierung und Erweiterung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor gibt es in den drei kommenden Wochen ab Sonntag, 26. Januar bis einschließlich Donnerstag, 13. Februar 2020 abends Einschränkungen auf den U-Bahnlinien U1 und U2. Täglich außer freitags- und samstagsabends beginnt der 20-Minuten-Takt auf der U1 und U2 bereits um ca. 22 Uhr, also etwa zwei Stunden früher als gewohnt. An den Stationen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße fahren die Züge teilweise von anderen Gleisen ab als gewohnt. An den Wochenenden kommt es ebenfalls zu Änderungen.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Kunden unter anderem mit Aushängen und Durchsagen über die Änderungen. Die Änderungen sind auch in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.mvg.de und in der App „MVG Fahrinfo München“ berücksichtigt.