U1/U2: Kein Halt am Kolumbusplatz in der Feiertagsnacht

Wegen der Reparatur eines defekten Rolltors am U-Bahnhof Kolumbusplatz, muss der Zugang zum Bahnsteig in Fahrtrichtung Hauptbahnhof kurzzeitig gesperrt werden. Die Züge der U1 in Richtung Olympia-Einkaufszentrum und der U2 in Richtung Feldmoching können daher am Donnerstag, 15. August, ab ca. 22 Uhr bis Betriebsschluss nicht am Kolumbusplatz halten. Die Züge in Richtung Mangfallplatz beziehungsweise Messestadt Ost sind nicht betroffen und halten regulär am Kolumbusplatz.

Fahrgäste, die aus Richtung Süden kommen und am Kolumbusplatz aussteigen wollen, fahren eine Station weiter bis zur Fraunhoferstraße und nehmen dort den nächsten Zug in die Gegenrichtung. Fahrgäste, die vom Kolumbusplatz mit der U-Bahn in Richtung Hauptbahnhof fahren möchten, nehmen den nächsten Zug in die entgegengesetzte Richtung und steigen am der nächsten Station Candidplatz beziehungsweise Silberhornstraße in den Zug Richtung Hauptbahnhof um.

Der Kolumbusplatz ist auch mit dem Bus 52 (Kolumbusplatz Nord) sowie mit dem CityRing 58/68 erreichbar. Für den Wechsel zwischen den Linien U1 und U2 bieten sich außerdem alternativ die Tram 25 (Silberhornstraße – Wettersteinplatz) sowie die Buslinien 139 (Giesing Bf. – Mangfallplatz) und 220 (Giesing Bf. – St.-Quirin-Platz) an.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de, in der App MVGO sowie unter der gebührenfreien MVG-Hotline (0800 344 22 66 00).