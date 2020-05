U1/U2/U8: Zeitweise Einschränkungen in der Innenstadt bis Ende Mai

Die Erneuerung und Erweiterung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor geht weiter voran – und bringt diese sowie kommende Woche Einschränkungen im U-Bahnbetrieb mit sich. Von Mittwoch, 20. Mai, bis Sonntag, 31. Mai, sind davon zu bestimmten Zeiten die U-Bahnlinien U1, U2 und U8 betroffen. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Kolumbusplatz kann während der Bauarbeiten jeweils nur eingleisig bedient werden. Dadurch ist die Kapazität stark einge-schränkt.

Durch die Bauarbeiten kommt es im Einzelnen zu folgenden Änderungen:

Unter der Woche: Spätverkehr früher im 20-Minuten-Takt An den regulären Arbeitstagen, also am 20. und 22. Mai sowie vom 25. bis 29. Mai, beginnt der 20-Minuten-Takt im Spätverkehr früher als gewohnt, nämlich um ca. 22.30 Uhr. Fahrgäste werden gebeten, in dieser Zeit verstärkt auf die Zielanzeigen und Durchsagen zu achten, da die Züge an den Stationen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße teilweise von anderen Gleisen abfahren als normal.

Feiertag und Wochenede Unterbrechung im Zentrum

An Christi Himmelfahrt (21. Mai) sowie an beiden Samstagen und Sonntagen (23./24. Mai und 30./31. Mai) wird die U2 am Hauptbahnhof geteilt. Die U1 fährt nicht zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz. Das bedeutet:

Die U1 verkehrt im Norden zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof im gewohnten 10-Minuten-Takt. Im Südteil fahren die Züge zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz im 12-Minuten-Takt. Die Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz stellt die U2 her, die dort ebenfalls alle 12 Minuten verkehrt.

Auf der U2 wird im Nordteil zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof der übliche 10-Minuten-Takt angeboten. Zwischen Hauptbahnhof und Messestadt Ost ist wegen des langen eingleisigen Abschnittes nur ein 12-Minuten-Takt möglich. Am Hauptbahnhof ist zur Weiterfahrt in beiden Richtungen ein Umstieg erforderlich. Direkte Anschlüsse am Hauptbahnhof sowie zur U5 am Innsbrucker Ring können wegen der unterschiedlichen Taktintervalle leider nicht gewährleistet werden.

Die Samstags-Verstärkerlinie U8 entfällt infolge der Bauarbeiten.

Für Fahrten im Nachtverkehr zwischen ca. 1 Uhr und ca. 4.30 Uhr empfiehlt die MVG ihren Fahrgästen, ihre gewohnte Verbindung anhand der elektronischen Auskunftsmedien zu überprüfen, da einzelne Anschlüsse nicht wie gewohnt erreicht werden können. Die MVG bittet Ihre Fahrgäste außerdem, mehr Zeit einzuplanen als üblich, auf geänderte Abfahrtsgleise zu achten und wegen der stark verminderten Kapazität der U1 und U2 wenn möglich andere Routen zu nutzen.

Sonder-Tram U2 als Alternative Als zusätzliche Ausweichmöglichkeit richtet die MVG eine Sonder-Tramlinie ein, die als „U2“ beschildert wird. Die Züge der U2-Tram fahren am Donnerstag, 21. Mai (Feiertag), sowie an beiden Wochenenden jeweils von ca. 9 Uhr bis ca. 20 Uhr alle 10 Minuten zwischen Wettersteinplatz und Karlsplatz (Stachus) über Silberhornstraße, Fraunhoferstraße und Sendlinger Tor mit Halt an allen Zwischenhaltestellen.

Hinweis: Wegen Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke im Bereich Laim kommt es an den beiden nächsten Wochenenden auch zu Einschränkungen auf der S-Bahn-Stammstrecke. Dort fahren nur die S6 und die S7 sowie die S8 Richtung Flughafen. Zusätzlich verkehren auf der Stammstrecke Pendelzüge im 20-Minuten-Takt. Die Tram 39 (sonst 19) Pasing – Sendlinger Tor wird Samstagnachmittag verdichtet.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen und Tickertexten an den dynamischen Anzeigern über die Einschränkungen. Informationen zu allen Betriebsänderungen gibt es auf www.mvg.de, in der App „MVG Fahrinfo München“ sowie an der MVG Hotline unter 0800 344 22 66 00 (gebührenfrei).